9 рейсов отменены и 5 задержаны из Москвы в Санкт-Петербург из-за погодных условий

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9 рейсов отменены и 5 задержаны из Москвы в Санкт-Петербург, следует из данных на онлайн-табло столичных аэропортов Шереметьево и Внуково.

Ранее СМИ писали, что причиной этому стали сибирский антициклон и показатель минимальной барической высоты, который не позволяет самолетам Superjet 100 взлететь.

Между тем в европейской части России зафиксировано высокое атмосферное давление. В районе аэропорта Санкт-Петербурга его значение достигло 1 054 гектопаскалей. Если в аэропорту Пулково давление превышает 1052 гПа, воздушные судна Superjet 100 не смогут сесть или взлететь.

Между тем аэропорт Сухума имени В. Г. Ардзинбы в Абхазии принял первый за 30 лет тестовый рейс из Москвы. Полет из столичного аэропорта Внуково совершала российская авиакомпания "ЮВТ аэро". В Абхазии самолет встретили водяной аркой и национальными танцами. В первом рейсе прибыл 21 человек, в том числе политический деятель Бадра Гунба и группа абхазских студентов.