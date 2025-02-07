"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы в Нячанг с 22 марта

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Авиакомпания "Аэрофлот" с 22 марта начнет выполнять прямые рейсы из Москвы во вьетнамский Нячанг. Об этом пресс-служба авиаперевозчика сообщила на сайте.

Продажа билетов уже открыта. Полеты будут выполняться дважды в неделю: вылет из Москвы по четвергам и субботам, обратный рейс – по пятницам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что между Россией и Египтом планируется увеличить количество перелетов. Это связано с высоким интересом россиян к данному направлению.

В свою очередь, российский Минтранс поддержал инициативу ужесточения ответственности за повторное нарушение правил поведения на борту самолета. Министерство одобрило увеличение срока запрета на полеты для авиадебоширов с 1 до 3 лет.