Аэропорт Ставрополя извинился за подачу четвертинок сосисок в бизнес-зале

Фото: телеграм-канал "Нетипичный Ставрополь️"

Аэропорт Ставрополя извинился перед пассажирами, которых накормили четвертинками сосисок в бизнес-зале. Руководство воздушной гавани признало жалобы обоснованными, сообщает телеграм-канал издания "Подъем".

Со слов пассажиров, купивших проход в бизнес-зал нового терминала, им выдали кусок сосиски, несколько пережаренных картофельных долек, ломтик сыра и "орешек" со сгущенкой.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что такое питание предоставил подрядчик ООО "Континент", за которым теперь будет "обеспечен постоянный контроль". Исполнитель предоставлял услуги не в полном объеме, о недопустимости чего был извещен, уточнили в авиагавани.

Пресс-служба принесла извинения пассажирам и поблагодарила их за обратную связь. Там также напомнили, что услугами бизнес-зала в новом терминале могут воспользоваться все клиенты, стоимость обслуживания – 3,8 тысячи рублей.

Ранее рейс SU2139 маршрута Стамбул – Москва экстренно отменили, после чего людей вывели из самолета, повезли получать багаж и заново проходить паспортный контроль. В авиакомпании "Аэрофлот" пояснили, что перелет отменили по техническим причинам. В результате всех пассажиров перебронировали на рейс SU2131, который был выполнен в тот же день.