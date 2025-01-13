Авиакомпания расследует инцидент со снятием Нурмагомедова с рейса в США

Фото: tiktok.com/@viceplayer28

Авиакомпания Frontier Airlines начала расследование снятия с рейса в США экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом компания сообщала в социальной сети X.

Пресс-служба организации также ответила на сообщение спортсмена об инциденте, что осведомлена о его высадке с борта самолета.

Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за конфликта с бортпроводницей. В СМИ заявляли, что спортсмен находился в аварийном ряду. Стюардесса якобы обратилась к нему с вопросом, сможет ли он оказать помощь пассажирам в случае ЧС. Однако Нурмагомедов не сразу понял, что от него хочет женщина, и начал спорить.

В ответ на предложение пересесть в другое место Нурмагомедов отказался. На записи слышно, как бортпроводница говорит: "Мы не можем позволить вам сидеть в аварийном ряду, иначе вам придется покинуть этот самолет".

Позже спортсмен заявил о провокации и рассказал, что он "сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться". По его словам, сотрудница экипажа была груба в разговоре. При этом экс-чемпион UFC не стал связывать ситуацию с дискриминацией на национальной и религиозной почве.