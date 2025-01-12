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Экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за конфликта с бортпроводницей. Об этом сообщает EssentiallySports.

Издание уточнило, что стюардесса обратилась к спортсмену, который находился в аварийном ряду, с вопросом, сможет ли он оказать помощь пассажирам в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Спортсмен не сразу понял, чего от него хотят, и начал спорить.

Затем в ответ на предложение пересесть в другое место Нурмагомедов отказался, обратило внимание СМИ. На записи слышно, как бортпроводница говорит: "Мы не можем позволить вам сидеть в аварийном ряду, иначе вам придется покинуть этот самолет".

Сотрудница авиакомпании обратилась к супервайзеру, который попросил спортсмена покинуть воздушное судно. На видео можно увидеть, как Нурмагомедов и его спутники следуют за руководителем.

Ранее сотрудники транспортной полиции Сыктывкара возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Иркутска в Москву.