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02 апреля, 16:30

Транспорт

Двух пассажиров сняли с рейса в аэропорту Домодедово

Двух пассажиров сняли с рейса в аэропорту Домодедово

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Во вторник, 2 апреля, двух пассажиров сняли с рейса Москва – Чита в аэропорту Домодедово. Как сообщили в транспортной полиции, мужчины были нетрезвы.

Экипаж самолета отказался пустить нетрезвых людей на борт. Из-за этого разразился словесный конфликт, после которого пассажиры попытались вступить в драку с бортпроводниками. В итоге полицейские доставили двух жителей Подмосковья в дежурную часть. На нарушителей составили административные протоколы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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