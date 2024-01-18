Пьяный пассажир покусал бортпроводницу рейса Япония – США

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения покусал бортпроводницу рейса Япония – США, сообщает портал Mothership.

По данным издания, инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании All Nippon Airways. Во время взлета 55-летний пассажир укусил стюардессу за руку, после чего члены экипажа обезвредили злоумышленника. Из-за этого инцидента пилоты решили посадить самолет в аэропорту.

В СМИ добавили, что после посадки пьяного мужчину арестовали полицейские. Правоохранителям он заявил, что не помнит случившегося. В свою очередь, в полиции не стали называть имя пассажира и другие данные по произошедшему, ссылаясь на интересы следствия.

Ранее пассажира сняли с рейса Москва – Новосибирск за дебош и привлекли к административной ответственности. Мужчина находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной лексикой и угрожал окружающим.

До этого сотрудники транспортной полиции Сыктывкара возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву.

Полиция задержала дебошира на рейсе Москва – Владивосток