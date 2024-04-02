Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Будущая Рублево-Архангельской ветка столичного метрополитена улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей города. Об этом Сергей Собянин заявил во время осмотра строительства станции "Народное Ополчение".

"Мы приступили к строительству одного из самых больших радиусов метро – это Рублево-Архангельская от "Москва-Сити". Всего 18,5 километра. Эта линия улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей, также разгрузит Новорижское шоссе. Важная и достаточно непростая стройка", – сказал мэр.

Собянин добавил, что проект будет реализовываться в несколько этапов. В свою очередь, гендиректор компании-подрядчика АО "Объединение "Ингеоком" Сергей Кидяев добавил, что сейчас к финалу подходит проходка перегонных тоннелей между станциями "Народное Ополчение" и "Звенигородская". По его словам, специалисты выполнили половину этой проходки в сторону "Звенигородской".

В настоящий момент, продолжил Кидяев, работники готовятся к старту будущей станции "Бульвар Генерала Карбышева".

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что строящаяся станция "Народное Ополчение" будет пересадочной на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро. Ее оснастят двумя подземными вестибюлями с выходами на обе стороны улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова.

На станции уже завершены мероприятия по устройству ограждающих конструкций котлована. В настоящее время там осуществляется устройство основных конструкций, разработка грунта и обратная засыпка. Строительная готовность объекта составляет 33%, уточнили в пресс-службе.

Новая станция поможет улучшить транспортное обслуживание свыше 180 тысяч жителей района Хорошёво-Мнёвники, из них более 90 тысяч горожан проживают в пешей доступности.

Рублево-Архангельская ветка будет проходить от Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД – с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Участок предполагает шесть станций:

"Звенигородская";

"Народное Ополчение";

"Бульвар Генерала Карбышева";

"Серебряный Бор";

"Строгино";

"Липовая Роща".

Ранее Собянин заявил, что Троицкую линию метро достроят до 2027 года. В ходе встречи с Владимиром Путиным мэр рассказал, что в ближайшие годы в столице также будут активно работать над реализацией проекта Рублево-Архангельской ветки. Кроме того, в Москве возведут 265 километров новых дорог, отметил Собянин.