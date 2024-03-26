"Мой район. Новости": новая развязка в районе Капотни разгрузила улицу Верхние Поля на 40%

Новая развязка в районе Капотни разгрузила улицу Верхние Поля на 40% – она улучшила транспортное движение на юго-востоке столицы. На МКАД пропускная способность увеличилась в полтора раза.

Всего на пересечении МКАД за 12 лет в столице реконструировали 21 транспортную развязку. На месте клеверных развязок появились современные направленные съезды, эстакады и тоннели. Они не допускают пересечения транспортных потоков.

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