Почти 20 тыс человек побывали на рынке "Москва – на волне" в Масленичную неделю

На рынке "Москва – на волне" в Масленичную неделю побывали почти 20 тысяч человек. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

С 11 по 17 марта для гостей там проходили тематические мастер-классы, батлы между шеф-поварами, выступления фолк-групп, а также работал аттракцион "Блин фортуны". Кроме того, на рынке можно было купить начинку для праздничных блинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



