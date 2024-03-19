19 марта, 12:00Город
Почти 20 тыс человек побывали на рынке "Москва – на волне" в Масленичную неделю
На рынке "Москва – на волне" в Масленичную неделю побывали почти 20 тысяч человек. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.
С 11 по 17 марта для гостей там проходили тематические мастер-классы, батлы между шеф-поварами, выступления фолк-групп, а также работал аттракцион "Блин фортуны". Кроме того, на рынке можно было купить начинку для праздничных блинов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.