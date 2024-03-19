Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 12:00

Город

Почти 20 тыс человек побывали на рынке "Москва – на волне" в Масленичную неделю

Почти 20 тыс человек побывали на рынке "Москва – на волне" в Масленичную неделю

Заммэра Ракова рассказала о возможности пожениться на сцене под зрительские овации

Почти 250 жилых домов отремонтируют на юге Москвы в 2024 году

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Более 20 тыс москвичей ежедневно пользуются электронной медкартой

Столичные коммунальщики промыли Новоспасский причал на Краснохолмской набережной

На новом мосту около Бауманки будет смотровая площадка с амфитеатром – Собянин

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 19 марта

Знаменитые московские здания отремонтировали к 100-летию студии "Мосфильм"

Инновационный промышленный технопарк построят в ЮВАО

На рынке "Москва – на волне" в Масленичную неделю побывали почти 20 тысяч человек. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

С 11 по 17 марта для гостей там проходили тематические мастер-классы, батлы между шеф-поварами, выступления фолк-групп, а также работал аттракцион "Блин фортуны". Кроме того, на рынке можно было купить начинку для праздничных блинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика