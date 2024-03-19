Заммэра Ракова рассказала о возможности пожениться на сцене под зрительские овации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные ЗАГСы проведут выездные регистрации брака в "Геликон-опере" при участии зрителей в честь дня рождения Московского музыкального театра, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Торжественная церемония бракосочетания будет проходить в финале каждого гала-представления на сцене зала "Стравинский" с 10 по 14 апреля. Всего таким образом смогут пожениться пять пар. Ракова отметила, что власти города с большим удовольствием предлагают новые необычные площадки для заключения брака.

"Вот и сейчас приняли решение организовать мероприятия в стенах театра "Геликон-опера" в честь празднования его дня рождения. В апреле столичные ЗАГСы проведут пять торжественных церемоний бракосочетания прямо на сцене", – заявила она.

Заммэра обратила внимание, что события в таком формате пройдут в истории Москвы впервые. Подать заявление можно на личном приеме во Дворце бракосочетания № 1.

Худрук театра Дмитрий Бертман добавил, что "Геликон-опера" – театр-семья, пояснив, что сотрудники театра влюбляются, женятся, рожают детей, вместе поют на одной сцене и создают творческие династии.

"Наш день рождения отмечаем всегда с особенным чувством – единения и искреннего счастья. Будем рады, если наша любовь станет благословением молодым семьям", – добавил он.

Ранее москвичи воспользовались сервисом подбора площадки для торжественной регистрации брака "Наша свадьба" примерно 30 тысяч раз с начала работы ресурса. Более половины подробно изучили и выбрали конкретную площадку, а 10% от этого числа сразу же направили онлайн-заявление.



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