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03 марта, 10:30

Город

В 2024 году в столице построят пять мостов

В 2024 году в столице построят пять мостов

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В столице уже в этом году построят пять мостов. Они помогут улучшить транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы. Также, в столице появятся новые прогулочные маршруты.

Чтобы добраться от учебного корпуса МГТУ имени Баумана до общежития студентам надо потратить минимум 15 минут. Сейчас они идут в обход, но скоро смогут преодолевать свой путь в разы быстрее. Напрямую – по велопешеходному мосту через реку Яуза.

Еще один мост строят в Нагатинском затоне. Он свяжет одноименную станцию БКЛ и большой микрорайон на улице Речников. Пешеходная переправа в форме полумесяца - позволит местным жителям прокладывать новые маршруты.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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