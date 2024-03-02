В столице стартовала вторая Московская неделя моды

В рамках Московской недели моды свои коллекции представят дизайнеры из более чем семидесяти регионов страны, а также из Китая, Индии, Бразилии, Турции и других стран. Показы будут проходить до 7 марта.

Первые показы состоятся в Центральном манеже. Попасть туда можно только по пригласительным билетам. Зато на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ будут представлены модные площадки открыты для всех желающих. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, проведут и онлайн-трансляцию.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".