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Новости

02 марта, 10:30

Город

В столице стартовала вторая Московская неделя моды

В столице стартовала вторая Московская неделя моды

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В рамках Московской недели моды свои коллекции представят дизайнеры из более чем семидесяти регионов страны, а также из Китая, Индии, Бразилии, Турции и других стран. Показы будут проходить до 7 марта.

Первые показы состоятся в Центральном манеже. Попасть туда можно только по пригласительным билетам. Зато на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ будут представлены модные площадки открыты для всех желающих. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, проведут и онлайн-трансляцию.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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