01 марта, 11:00Город
Московская неделя моды пройдет в "Манеже" и на ВДНХ
В столице в пятницу, 1 марта, стартует Московская неделя моды. В Центральном выставочном зале "Манеж" и 75-м павильоне ВДНХ свои коллекции представят сотни российских и зарубежных дизайнеров.
Также в городе, в концертном зале "Москва", покажут танцевальное шоу "История в отеле". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Более тысячи заявок поступило на участие во второй Московской неделе моды
- Москва онлайн пообщается с российскими и зарубежными дизайнерами на открытии модной недели