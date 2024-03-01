Московская неделя моды пройдет в "Манеже" и на ВДНХ

В столице в пятницу, 1 марта, стартует Московская неделя моды. В Центральном выставочном зале "Манеж" и 75-м павильоне ВДНХ свои коллекции представят сотни российских и зарубежных дизайнеров.

Также в городе, в концертном зале "Москва", покажут танцевальное шоу "История в отеле". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.