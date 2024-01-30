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30 января, 13:45

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Более тысячи заявок поступило на участие во второй Московской неделе моды

Более тысячи заявок поступило на участие во второй Московской неделе моды

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Более тысячи заявок поступило на участие во второй Московской неделе моды. Это почти на 20% больше, чем в предыдущий раз, отметила заммэра Наталья Сергунина. По ее словам, о желании презентовать свои коллекции заявили дизайнеры из 151 города России.

Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань. Московская неделя моды пройдет с 1 по 8 марта. Основными площадками станут центральный выставочный зал "Манеж" и павильон № 75 на ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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