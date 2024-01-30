Мэр Москвы рассказал о новых возможностях главного городского портала mos.ru

Почти полмиллиона новых пользователей зарегистрировались в 2023 году на портале mos.ru. Жители столицы воспользовались услугами и сервисами ресурса более 760 миллионов раз.

Сергей Собянин отметил в своем телеграм-канале, что за последнее время сайт стал гораздо удобнее. Появился раздел "Помощь", в личном кабинете модернизировали раздел "Безопасность". Также упростилась процедура регистрации старшеклассников на прохождение государственной итоговой аттестации.

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