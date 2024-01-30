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Новости

30 января, 07:30

Новости

Мэр Москвы рассказал о новых возможностях главного городского портала mos.ru

Мэр Москвы рассказал о новых возможностях главного городского портала mos.ru

Собянин: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: два новых путепровода на МКАД улучшат транспортное обслуживание Сосенского

Новости часа: отделочные работы ведутся на станции метро "Генерала Тюленева"

Новости часа: движение по двум эстакадам запустили на юге Москвы

Новости часа: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Почти полмиллиона новых пользователей зарегистрировались в 2023 году на портале mos.ru. Жители столицы воспользовались услугами и сервисами ресурса более 760 миллионов раз.

Сергей Собянин отметил в своем телеграм-канале, что за последнее время сайт стал гораздо удобнее. Появился раздел "Помощь", в личном кабинете модернизировали раздел "Безопасность". Также упростилась процедура регистрации старшеклассников на прохождение государственной итоговой аттестации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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