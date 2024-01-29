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29 января, 20:00

Общество

"Мой район. Новости": синоптики спрогнозировали весеннюю погоду в Москве 1 февраля

"Мой район. Новости": синоптики спрогнозировали весеннюю погоду в Москве 1 февраля

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В четверг, 1 февраля, в Москву придет весенняя погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в этот день днем в столице ожидается до 2 градусов тепла, а в Подмосковье – до 4 градусов.

При этом к выходным синоптики обещают похолодание. В субботу, 3 февраля, столбики термометров опустятся до 2–6 градусов мороза.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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