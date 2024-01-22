Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 20:00

Общество

"Мой район. Новости": в Москве упростили процедуру получения статуса предпенсионера

"Мой район. Новости": в Москве упростили процедуру получения статуса предпенсионера

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

"Деньги 24": число самозанятых в столице выросло более чем на 30%

Блогер прокатил группу людей на ватрушках, привязанных к автомобилю

ЦОДД предупредил московских водителей о сильном снегопаде 23 января

Новости часа: 855 семей переезжают в ЖК на Открытом шоссе по программе реновации

Порывы ветра скоростью 20–30 метров бушуют во Владивостоке

Сотрудники флагманского центра НИИ им. Склифосовского прошли спецобучение

"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 23 января

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции столичной ТЭЦ-23

На портале mos.ru упростили и ускорили процедуру оформления для предпенсионеров. Там обновили форму для подачи онлайн-заявления.

Статус предпенсионер могут получить москвички в возрасте 55 лет и москвичи в возрасте 60 лет. Это дает возможность получать городские льготы, например, бесплатный проезд в наземном транспорте, метро, на МЦК и в пригородных электричках. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
обществотехнологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика