"Мой район. Новости": в Москве упростили процедуру получения статуса предпенсионера

На портале mos.ru упростили и ускорили процедуру оформления для предпенсионеров. Там обновили форму для подачи онлайн-заявления.

Статус предпенсионер могут получить москвички в возрасте 55 лет и москвичи в возрасте 60 лет. Это дает возможность получать городские льготы, например, бесплатный проезд в наземном транспорте, метро, на МЦК и в пригородных электричках. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".