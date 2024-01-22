Вышка сотовой связи упала из-за штормового ветра на острове Попова во Владивостоке

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Вышка сотовой связи упала из-за штормового ветра на обитаемом острове Попова во Владивостоке, мобильная связь на территории работает с перебоями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии Владивостока.

"Упала вышка, которую использовали операторы "МегаФон", МТС, "Вымпелком" и Теле2. Сама вышка в федеральной собственности, специалисты уже занимаются решением вопроса ее восстановления. Мобильная связь на острове есть местами", – сказал он.

Остров Попова расположен в заливе Петра Великого в 20 километрах от Владивостока, в его состав входит одноименный поселок, который относится к Первомайскому району. Согласно информации Всероссийской переписи населения за прошлый год, на острове живут 522 человека.

В Примгидромете уточнили, что 22 января во Владивостоке прошли ураганные порывы ветра. Синоптики рассказали, что на острове Русский, находящемся на границе с островом Попова, ветер дул со скоростью 28,5 метра в секунду. На материковой части Владивостока порывы ветра достигали 26 метров в секунду.

На фоне циклона в Приморье объявили штормовое предупреждение на 22–23 января. В эти дни может выпасть до 4 месячных норм осадков. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления.

Как пишет RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, подобные погодные условия будут действовать не только во Владивостоке, но и на всем восточном побережье. Синоптик назвал пришедший в регион циклон малоподвижным.

"Потом он останется в акватории Японского моря, чуть сдвинется на северо-восток и захватит юг Курильской гряды. Здесь тоже ветры, близкие к ураганным. По срокам – до середины недели", – отметил синоптик.

Вместе с тем он добавил, что во второй половине недели циклон спровоцирует непогоду на Камчатке.

Между тем в Московском регионе в среду, 24 января, ожидается температура чуть выше нуля. По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, в текущем месяце в городе произошла всего лишь одна оттепель, которая наблюдалась 11 января.

Синоптики спрогнозировали в Москве потепление 22 января