Юрист предупредил, что самозанятые пенсионеры могут потерять ряд льгот

Фото: depositphotos/Koldunov

Самозанятые пенсионеры могут потерять некоторые льготы, предупредил юрист Вадим Виноградов. Об этом сообщает "Прайм".

Например, при индексации пенсии самозанятых относят к неработающей категории граждан, но только в том случае, если они не платят взносы на соцстрахование и у них не начисляется трудовой стаж, объяснил специалист. Если же пенсионер оплачивает взносы, то его считают трудоустроенным, добавил он.

Также Виноградов отметил, что на самозанятых пенсионеров могут не распространяться некоторые льготы, которые рассчитываются исходя из лимита доходов. Для этого он должен быть превышен, резюмировал эксперт.

Ранее москвичам напомнили, что с начала следующего года в столице минимальный размер пенсии составит до 24,5 тысячи рублей в месяц. Размер соцдоплаты к пенсии вырастет на 1 187 рублей. Отмечается, что прибавку получат и другие субъекты РФ, однако ее размер будет различаться.

Так, в Подмосковье минимальная пенсия будет 18 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 14 037 рублей, в Ленобласти 13 775 рублей. Самые высокие минимальные пенсии будут на Чукотке – 34 239 рублей, в Ненецком автономном округе – 23 985 рублей, а также в Магаданской области – 22 826 рублей.



"Мой район. Навигатор": столичным пенсионерам увеличат минимальный размер пенсии