Россиянам рассказали, кому положена удвоенная пенсия с 1 января 2024 года

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С января 2024 года повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости начнут получать граждане, которым в декабре исполнилось 80 лет. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что с 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 7,5%. В результате этого размер фиксированной выплаты составит 8 134,88 рубля.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов У тех, кто в декабре отметил 80-летний юбилей, с января удваивается фиксированная выплата к пенсии. То есть у них она составит не 8 134,88 рубля, а 16 269,76 рубля.

"Предполагается, что людям старше 80 лет уже нужно повышенное внимание и, возможно, посторонний уход. Государство особо заботится о таких гражданах. Поэтому фиксированная выплата увеличивается в два раза", – пояснила Бессараб.

Депутат отметила, что никаких заявлений для этого подавать не потребуется. Перерасчет будет произведен в автоматическом режиме.

Ранее Владимир Путин напомнил о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысится с 1 января 2024 года. Индексации составит 18,5%. Таким образом, МРОТ увеличится до 19 242 рублей. На сегодняшний день его размер достигает 16 242 рублей.

