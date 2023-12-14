Путин напомнил об увеличении МРОТ с начала 2024 года на 18,5%

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Минимальный размер оплаты труда с начала следующего года будет увеличен на 18,5% в России. Об этом Владимир Путин напомнил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что такая индексация происходит нечасто.

В конце ноября российский лидер подписал документ, согласно которому сумма минимального размера оплаты труда в России в 2024 году составит 19 242 рубля. Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля. В следующем году сумма вырастет на 3 тысячи рублей.

Инициатором индексации МРОТ выступил сам президент, обращаясь к Федеральному собранию в феврале 2023 года. После этого в стране повысят зарплату более 4,8 миллиона гражданам.

В свою очередь, власти Москвы утвердили размер МРОТ в Москве в 2024 году, который превысит федеральный в 1,5 раза и составит 29 389 рублей.

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