Россиянам рассказали, с какого возраста можно выйти на пенсию в 2024 году

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В 2024 году на пенсию смогут выйти женщины 1966 и мужчины 1961 годов рождения. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что в России с 2019 года началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Переходный период завершится в 2028 году. По итогу пенсионный возраст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 60 – для женщин.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов В 2024 году мужчины имеют право выхода на пенсию при достижении 63 лет. Соответственно, это граждане 1961 года рождения. Женщины могут выйти на пенсию в 58 лет. То есть они должны быть 1966 года рождения.

По словам парламентария, ожидается, что в 2024 году на пенсию выйдет полмиллиона россиян. При желании граждане могут отложить заслуженный отдых и продолжить работать, чтобы в впоследствии получать повышенную выплату.

"Гражданин в случае достижения пенсионного возраста может не выходить на пенсию и продолжать работать, чтобы повысить объем своего пенсионного обеспечения. То есть он на время откладывает получение выплат по старости. Таким образом, за 10 лет работы после достижения пенсионного возраста можно в два раза увеличить фиксированную выплату к будущей пенсии", – пояснила депутат.

Ранее в Минфине рассказали, почему российские пенсионеры выбирают заслуженный отдых вместо того, чтобы продолжать работать. По словам главы ведомства Антона Силуанова, на это есть три причины. Во-первых, пенсии индексируются в достаточном объеме, тогда как работодатели предлагают пожилым невысокую зарплату. Во-вторых, речь идет о необходимости ухаживать за внуками. В-третьих, пенсионеры предпочитают отдых по состоянию здоровья.

