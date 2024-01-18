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18 января, 07:30

Город

Навигатор по земельным услугам и сервисам заработал на портале mos.ru

Навигатор по земельным услугам и сервисам заработал на портале mos.ru

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Новый сервис появился на портале mos.ru – с помощью специального навигатора горожане смогут решать земельные вопросы. На основании ответов, которые дает пользователь на сайте, его направят на нужную страницу.

Горожанам и предпринимателям доступны 32 земельных услуги и сервиса. В будущем к сервису планируют подключить еще больше услуг, которые предоставляет столичный департамент городского имущества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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