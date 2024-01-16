Новогодние ели и часть декораций начали убирать в Москве

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В Москве стартовал демонтаж новогодних елей и части декоративных уличных конструкций. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"После окончания праздников начали демонтаж новогодних елей, всего их было установлено более тысячи, плакатов и некоторых объемно-декоративных элементов", – поделился он.

Бирюков добавил, что городские власти решили оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, которые служат еще и дополнительным источником света.

Все новогодние деревья и технику отправят на склады. Вице-мэр поделился, что там они будут храниться до декабря. Специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт. По словам Бирюкова, в этом сезоне к Новому году и Рождеству российскую столицу украсили порядка 5 тысяч декоративных конструкций.

Между тем в Москве работают 600 пунктов приема новогодних деревьев. В рамках акции "Елочный круговорот" горожане могут сдать на переработку ели, сосны и пихты.

Для удобства жителей России РЭО создал карту и включил в сервис "Уберу" пункты приема елок после новогодних каникул.