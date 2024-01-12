Мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

В Москве одновременно со строительством линий и станций метро идет обновление инфраструктуры подземки, рассказал Сергей Собянин. Специалисты ремонтируют переходы, строят дополнительные выходы и прокладывают тоннели с применением передовых технологий.

На участке Замоскворецкой линии заново построили тоннели и уложили виброгасящие блоки. Обновили центральные станции Серпуховской, Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.