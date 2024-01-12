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12 января, 09:45

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Мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

Мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

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В Москве одновременно со строительством линий и станций метро идет обновление инфраструктуры подземки, рассказал Сергей Собянин. Специалисты ремонтируют переходы, строят дополнительные выходы и прокладывают тоннели с применением передовых технологий.

На участке Замоскворецкой линии заново построили тоннели и уложили виброгасящие блоки. Обновили центральные станции Серпуховской, Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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