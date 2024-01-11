В Москве скорректировали работу системы отопления из-за очередного похолодания

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за очередного похолодания, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, синоптики спрогнозировали температуру воздуха в столице, предстоящей ночью и днем 12 января опустится до отметки в минус 16 градусов, что на 8 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, в выходные похолодает до минус 23 градусов.

"В связи с этим заранее приступили к повышению температуры теплоносителя в магистральных сетях. В настоящее время работа системы отопления скорректирована в соответствии с действующим регламентом", – пояснил Бирюков.

Он рассказал, что специалисты выбирают технологические режимы системы отопления в зависимости от температуры воздуха на улице. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировку производят под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.

Сильная метель накрыла столичный регион 11 января. Ожидается, что уже в середине дня в Москве выпадет более 10% месячной нормы осадков. При этом температура воздуха в столице резко упадет в течение дня до минус 12 градусов, а порывы ветра могут вырасти до 20 метров в секунду.

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус добавил, что сильные метели в Москве, начиная с северных районов, будут по мере прохождения холодного атмосферного фронта постепенно прекращаться. После этого, по его словам, снег станет небольшим и локальным, а на дорогах и тротуарах сформируется сильная гололедица.

Синоптики прогнозируют, что мороз до минус 20 градусов в Москве продержится до конца недели, а новая волна осадков и потепления будет наблюдаться уже 15 января – в понедельник столбики термометров достигнут показателя в минус два градуса.

Москвичам напоминают, что желтый уровень погодной опасности продлен в столице до 12:00 12 января. Кроме того, в городе до 18:00 11 января объявлено предупреждение из-за гололеда, а до 21:00 этого же дня – из-за снегопада, метели и ветра.