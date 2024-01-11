11 января, 12:18Общество
Сильная метель накрыла Москву
"Русская равнина находится под влиянием так называемых ныряющих циклонов. 11 января север Европейской России окажется под ударом очередного такого циклона, снова усилятся снегопады", – сообщили в информационном портале.
При этом температура воздуха в столице резко упадет в течение дня до минус 12 градусов, а порывы ветра могут вырасты до 20 метров в секунду.
Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус добавил в своем телеграм-канале, что метели в Москве, начиная с северных районов, будут прекращаться по мере прохождения холодного атмосферного фронта. После этого, по его словам, снег станет небольшим и локальным, а на дорогах появится сильная гололедица.
Синоптики прогнозируют, что мороз до минус 20 градусов в Москве продержится до конца недели, а новая волна осадков и потепления будет наблюдаться уже 15 января – в понедельник на следующей неделе столбики термометров достигнут показателя в минус два градуса.
Москвичам напоминают, что желтый уровень погодной опасности продлен в столице до 12:00 12 января. Кроме того, в городе до 18:00 11 января объявлено предупреждение из-за гололеда, а до 21:00 этого же дня – из-за снегопада, метели и ветра.
"Городской транспорт работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", – сказано в сообщении, размещенном в телеграм-канале.
В Дептрансе уточнили, что сейчас локальные затруднения зафиксированы на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов и на МКАД в районе Бесединского шоссе. Уже во второй половине дня, по информации ведомства, прогнозируются затруднения в центре города, на ТТК в районе Новорижской эстакады и на МКАД в районе улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов.
Департамент рекомендовал водителям быть внимательнее, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим в связи с сильной метелью.
Кроме того, синоптики заявляли, что с начала января выпало примерно 16 миллиметров осадков, что составляет почти треть от месячной нормы этого месяца. Однако число осадков в январе вырастет, так как в начале и в конце следующей недели в Москве ожидается сильный снегопад.
Сильная метель началась в Москве днем 11 января
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал морозную погоду в столице в ночь на 14 января. По его данным, температура в столице ожидается от минус 16 до минус 21 градуса. Он также отметил, что погода нормализуются в начале следующей недели.
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