Сильная метель накрыла Москву

Сильная метель накрыла столичный регион ближе к 12:00 11 января. Ожидается, что уже в середине дня в Москве выпадет более 10% месячной нормы осадков. Об этом сказано на сайте "Метеоновости".

"Русская равнина находится под влиянием так называемых ныряющих циклонов. 11 января север Европейской России окажется под ударом очередного такого циклона, снова усилятся снегопады", – сообщили в информационном портале.

При этом температура воздуха в столице резко упадет в течение дня до минус 12 градусов, а порывы ветра могут вырасты до 20 метров в секунду.

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус добавил в своем телеграм-канале, что метели в Москве, начиная с северных районов, будут прекращаться по мере прохождения холодного атмосферного фронта. После этого, по его словам, снег станет небольшим и локальным, а на дорогах появится сильная гололедица.

Синоптики прогнозируют, что мороз до минус 20 градусов в Москве продержится до конца недели, а новая волна осадков и потепления будет наблюдаться уже 15 января – в понедельник на следующей неделе столбики термометров достигнут показателя в минус два градуса.

Москвичам напоминают, что желтый уровень погодной опасности продлен в столице до 12:00 12 января. Кроме того, в городе до 18:00 11 января объявлено предупреждение из-за гололеда, а до 21:00 этого же дня – из-за снегопада, метели и ветра.



При этом в Дептрансе Москвы жителей и гостей столицы призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. В департаменте сослались на предупреждение синоптиков о том, что снег будет идти до 12 января. В связи с этим москвичам посоветовали выезжать или до 17:00, или после 20:00.

"Городской транспорт работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", – сказано в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

В Дептрансе уточнили, что сейчас локальные затруднения зафиксированы на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов и на МКАД в районе Бесединского шоссе. Уже во второй половине дня, по информации ведомства, прогнозируются затруднения в центре города, на ТТК в районе Новорижской эстакады и на МКАД в районе улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов.

Департамент рекомендовал водителям быть внимательнее, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим в связи с сильной метелью.



Кроме того, синоптики заявляли, что с начала января выпало примерно 16 миллиметров осадков, что составляет почти треть от месячной нормы этого месяца. Однако число осадков в январе вырастет, так как в начале и в конце следующей недели в Москве ожидается сильный снегопад.



Сильная метель началась в Москве днем 11 января

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал морозную погоду в столице в ночь на 14 января. По его данным, температура в столице ожидается от минус 16 до минус 21 градуса. Он также отметил, что погода нормализуются в начале следующей недели.

