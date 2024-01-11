Почти треть месячной нормы осадков выпало в Москве с начала января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С начала января выпало примерно 16 миллиметров осадков, что составляет почти треть от месячной нормы этого месяца. Об этом сообщили на сайте "Метеоновости".

По прогнозу информационного портала, число выпавших осадков в январе вырастет, так как в начале и в конце следующей недели в Москве ожидается сильный снегопад.

Также в сообщении сказано, что высота снежного покрова в столичном регионе снова превысила климатическую норму за последние сутки. Так, ночью 11 января выпало от 1 до 7 миллиметров осадков.

"На базовой метеостанции Москвы выпало 6 миллиметров влаги, что составляет около 11% от нормы января", – заявили в центре погоды "Фобос".

В сообщении добавили, что высота снежного покрова увеличилась на 6 сантиметров, а общая высота сугробов составила 30 сантиметров – это на 20% выше климатической нормы четверга, 11 января.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве образовались 30-сантиметровые сугробы, местами их высота превысила 40 сантиметров. Синоптик подчеркнул, что это на 5 сантиметров превышает норму и соответствует показателям третьей декады января.



Синоптики предупредили о метели и гололедице 11 января в столице