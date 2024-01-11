Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В новом году планируется преобразить территорию бывшего автозавода ЗИЛ, а именно ввести в эксплуатацию 582,9 тысяч квадратных метров жилой и нежилой застройки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в 2023 году специалисты выполнили план по введению в эксплуатацию порядка 546,5 тысяч квадратных метров недвижимости, включая три детских сада на 570 мест. Кроме того, в прошлом году им удалось завершить благоустройство набережных Марка Шагала и Южного речного вокзала.

Сейчас, как утверждает мэр, осуществляется реконструкция Центральной спортивной арены "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, где можно будет впоследствии проводить турниры и тренировки по футболу или регби.



Кроме того, благодаря действиям властей и инвесторов на территории бывшей промзоны появится детско-взрослая поликлиника, пожарное депо, технопарк "ЗИЛ", гостиница на 909 номеров и еще одна поликлиника.



При этом Собянин подчеркнул, что на данный момент территория бывшего автозавода ЗИЛ является одним из масштабных проектов реорганизации промзон.

"Здесь создаются жилье, рабочие места и вся необходимая для жизни инфраструктура, включая детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты, автодороги, метро и многое другое", – заключил мэр.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала 2023 года Москва смогла реализовать права на реконструкцию четырех участков бывших промзон. Речь идет об участках № 16 Вагоноремонт, Красный Строитель, Дегунино – Лихоборы и № 58 Южное Очаково.



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