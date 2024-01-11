Павильон "Кленового бульвара" и вестибюль "Печатников" БКЛ метро почти готовы – Бочкарев

Специалисты завершают строительство павильона на станции "Кленовый бульвар", а также наземного вестибюля станции "Печатники" Большой кольцевой линии. Как отметили в правительстве Москвы, пассажиры смогут сэкономить время в пути.

Особое внимание уделили внешнему виду объектов. Вестибюль "Печатников" напоминает книжные полки, выполненные в черно-серой гамме. А в павильоне "Кленового бульвара" авторы концепции использовали отсылки к народным ремеслам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.