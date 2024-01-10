115 километров новых дорог построили в Москве в 2023 году

В 2023 году столичные дорожники построили 115 километров новых дорог. Кроме того, было возведено 66 искусственных сооружений: тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов.

В ближайшие три года в Москве планируют построить еще 265 километров дорог. В том числе Южную рокаду, которая улучшит транспортное обслуживание жителей 24 районов Москвы. А еще – связать южное направление МСД с трассой М-2 "Крым" и новой магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

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