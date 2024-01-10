Расписание поездов изменится на МЦД-1 в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях D1 по воскресеньям, 14, 21 и 28 января, с 02:00 до 15:00. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте уточнили, что на Савеловском направлении у ряда поездов изменится набор остановок, интервалы движения с начала движения увеличат до полутора часов.

Между тем на Белорусском направлении интервалы движения поездов будут увеличены до одного часа. У части поездов поменяется набор остановок. Помимо этого, увеличат интервалы движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

В сообщении добавили, что 14 и 28 января с начала движения и до 15:00 закроют путь "на Москву" на участке от Савеловского вокзала до Бескудникова, 21 января – путь "из Москвы". Поезда будут курсировать по очереди по одному пути. Работы необходимы для строительства станции Петровско-Разумовская.

Для поездок в аэропорт также можно использовать автобус № 1195 от станции метро "Ховрино", он отправляется каждые 10 минут, напомнили в ведомстве. Ознакомиться с расписанием автобусов и аэроэкспрессов можно на сайте компании.

В приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика можно узнать расписание пригородных и городских поездов. Планировать поездки пассажирам порекомендовали заранее.

Также с 9 по 27 января по будням на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 поезда ходят по другому расписанию с 22:00 до 04:30. Интервалы движения на первом диаметре увеличены до 20 минут, после 23:00 – до 1 часа 20 минут.

Кроме того, график движения пассажирских и пригородных поездов изменился на МЖД с 10 декабря. В дальнем следовании курсирует 251 пара пассажирских поездов, 23 из которых новые.

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 9 января