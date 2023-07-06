Более 320 тыс человек зарегистрировались в системе оплаты проезда в Москве по биометрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Система оплаты проезда в московском транспорте по биометрии на данный момент насчитывает более 320 тысяч пользователей. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Всем рекомендую пользоваться, я сам был одним из первых, кто зарегистрировался в системе. Другие способы оплаты продолжают работать, а выбор всегда останется за пассажиром", – сказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что у системы банковский уровень защиты, который исключает вмешательство со стороны. Оплатить проезд по биометрии можно на всех станциях метро и МЦК, железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса" и речном транспорте, подчеркнул Ликсутов.

По его информации, скоро сервис заработает в МЦД и наземном городском транспорте. В ведомстве добавили, что всего на столичном транспорте совершено 67 миллионов поездок по биометрии. Чаще других сервисом пользуются пассажиры станций "Новокосино" Калининско-Солнцевской линии, "Комсомольская" Кольцевой линии и "Некрасовка" Некрасовской линии.

Присоединиться к системе можно при помощи мобильного приложения "Метро Москвы", заключили в департаменте

Ранее сообщалось, что москвичи стали в 10 раз реже покупать бумажные билеты в метро. В частности, с начала текущего года пассажиры купили на три миллиона меньше разовых билетов "Единый", чем за январь – май 2022 года. При этом число поездок в метро выросло.

Также доля безналичных оплат в кассах, автоматах по продаже билетов, терминалах и на турникетах Московского метрополитена достигла 85%. Ликсутов поблагодарил пассажиров, которые решили использовать технологии столицы, в том числе и тех, кто решил пользоваться сервисом оплаты при помощи биометрии.

Оплату проезда по биометрии в "Аэроэкспрессе" сделали доступной на всех направлениях