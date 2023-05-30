Доля безналичных оплат в метро Москвы достигла 85%

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Доля безналичных оплат в кассах, автоматах по продаже билетов, терминалах и на турникетах Московского метрополитена достигла 85%, заявил заместитель мэра города Максим Ликсутов. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

"Москва входит в число мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда, которые позволяют отказаться от использования наличных денег. По поручению Сергея Собянина мы внедряем лучшие отечественные решения, и они быстро становятся популярными среди москвичей", – сказал он.

Ликсутов выразил благодарность пассажирам, которые решили использовать технологии столицы, в том числе и тех, кто решил пользоваться сервисом оплаты при помощи биометрии.

Ранее сообщалось, что на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) была запущена оплата проезда "Кошельком" транспортной карты "Тройка". Главным преимуществом в нововведении является экономия времени, поскольку владельцы "Тройки" могут не стоять в очереди.



Оплату проезда по биометрии в "Аэроэкспрессе" сделали доступной на всех направлениях

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