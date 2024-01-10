Павильон "Кленового бульвара" и вестибюль "Печатников" БКЛ метро почти готовы – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство нового наземного вестибюля станции "Печатники" и входа на станцию "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро почти завершено. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, работы на обоих объектах находятся на финишной прямой. Открытие вестибюля "Печатников" и входного павильона "Кленового бульвара" положительно скажется на комфорте пассажиров, поскольку они смогут экономить время и сокращать путь до пункта назначения, указал Бочкарев.

Так, рабочие уже начали переносить ограждающие сооружения вокруг нового входного павильона на станцию "Кленовый бульвар" со стороны музея-заповедника "Коломенское". Как рассказал заммэра, "остались последние штрихи" и павильон будет готов. Сейчас москвичи и гости столицы могут оценить его дизайн, отметил Бочкарев.

Архитектурное решение станции было представлено на международном конкурсе и победило из-за привязки к истории и контексту места. Уточняется, что прообразом для источников света зоны подуличного перехода и подземного вестибюля стали мотивы сетчатой керамики, которая была развита на территории Дьякова городища в Коломенском.

Дизайн входных павильонов станции "Печатники" также вписался в окружающую среду. По задумке авторов, входы напоминают книжные полки, выполненные в черно-серых цветах.

Указывается, что общая строительная готовность вестибюля № 1 станции "Печатники" составляет более 90%. Там соорудили основные конструкции и внутренние помещения. Архитектурно-отделочные работы находятся на завершающей стадии, также заканчивается монтаж инженерных систем и оборудования.

Ранее Сергей Собянин рассказал, какие станции московского метро откроются в этом году. Так, планируется закончить строительство первой очереди Троицкой линии, открыть станцию "Потапово", продолжить работы по строительству и проектированию новых радиальных линий – Рублево-Архангельской и Бирюлевской.

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