Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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29 декабря, 09:30

Технологии

Москвичам рассказали о работе сервиса аренды городских пространств "Вместе с культурой"

Москвичам рассказали о работе сервиса аренды городских пространств "Вместе с культурой"

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В сервисе аренды городских пространств "Вместе с культурой" можно забронировать помещение в культурных учреждениях столицы для проведения различных мероприятий в дни новогодних праздников. Услуга доступна для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

С помощью сервиса можно арендовать подходящее пространство для проведения концертов, спектаклей, выставок, детских утренников и других праздничных событий. Каталог сервиса насчитывает более 1,3 тысячи площадок по всему городу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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