Москвичам рассказали о работе сервиса аренды городских пространств "Вместе с культурой"

В сервисе аренды городских пространств "Вместе с культурой" можно забронировать помещение в культурных учреждениях столицы для проведения различных мероприятий в дни новогодних праздников. Услуга доступна для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

С помощью сервиса можно арендовать подходящее пространство для проведения концертов, спектаклей, выставок, детских утренников и других праздничных событий. Каталог сервиса насчитывает более 1,3 тысячи площадок по всему городу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.