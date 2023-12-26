Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильному приложению "Госуслуги Москвы" исполнилось 11 лет, с начала работы его скачали свыше 9,8 миллиона раз, а более 800 тысяч раз – в этом году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Сервис позволяет оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать единый платежный документ, записываться к врачу. Также в приложении можно отслеживать посещение уроков и успеваемость ребенка, заказывать и оплачивать блюда из меню в школьной столовой.

Как уточнил замруководителя столичного департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов, сервис стал доступен горожанам почти сразу после появления первых городских электронных услуг. В 2012 году жители могли воспользоваться лишь несколькими функциями, однако в настоящее время с помощью приложения можно решить почти любую повседневную задачу.

"Среди наиболее востребованных у горожан сервисов приложения – "Электронный дневник", "Мой ребенок в школе", "Запись к врачу", "Начисления за ЖКУ", а также "Внесение показаний". Пользуются спросом и сезонные сервисы, например москвичи узнают график отключения горячей воды в теплое время года", – говорится в сообщении.

С помощью сервисов "Электронный дневник" и "Мой ребенок в школе" родители могут отслеживать успеваемость детей и посещение ими школы, пополнять баланс лицевого счета "Москвенок", устанавливать лимит трат ребенка в столовой. В разделе "Мой ребенок в школе" есть возможность выбрать и заказать блюда из меню буфета.

Сервис "Запись к врачу" помогает жителям Москвы попасть на прием к медикам столичных больниц. У горожан есть возможность выбрать удобные дату и время посещения, а при необходимости отменить или перенести запись.

Еще один сервис "Начисления за ЖКУ" позволяет получить данные о едином платежном документе и оплачивать его. Для этого следует указать информацию о квартире и код плательщика в личном кабинете на mos.ru.

Популярностью пользуется в том числе сервис "Внесение показаний". Передать данные с приборов учета можно в разделах "Счетчики воды" и "Счетчики электричества".

С помощью приложения также можно записать питомца к ветеринарному врачу, уточнить статус готовности карты москвича, оплатить счета за городские услуги в сервисе "Мои платежи" и многое другое. Вместе с тем "Госуслуги Москвы" предлагают почитать самые актуальные новости столицы.

Ранее в столице появился чат-бот Мосжилинспекции по вопросам перепланировки в квартире. Сервис подскажет, как согласовать будущие изменения, узаконить уже выполненные работы и избежать невозможные варианты. Чат-бот "МЖИ БОТ" можно найти в Telegram.