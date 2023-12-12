Посетителям выставки "Россия" на ВДНХ покажут процессы создания видеоигр и чат-ботов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ пройдет серия мастер-классов от IT-экспертов и предпринимателей, которые продемонстрируют гостям процессы создания видеоигр и чат-ботов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

13 декабря посетители смогут встретиться с победителями хакатона "Лидеры цифровой информации" Михалом Кудрявцевым, Ренатой Салиховой и Александром Ковальчуком. Они расскажут о своей игре, где основой виртуального мира выступает Москва с ее популярными локациями.

О возможностях чат-ботов москвичам расскажут на мастер-классе 16 декабря. Эксперт в области диджитал-маркетинга Виктор Комаров объяснит, что такое чат-бот, покажет успешные кейсы и расскажет, как создать необходимый инструмент для работы.

Ознакомиться с расписанием мероприятий можно на сайте. Вход свободный.

Между тем 18 декабря в волонтерском штабе на выставке "Россия" состоится торжественное мероприятие "Серебряная зима: спасибо, волонтеры!". В ходе него отметят достижения московских волонтеров старшего возраста и подведут итоги года. В мероприятии примут участие более 200 человек.



Более 2 млн человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ