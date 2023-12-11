Новогодний праздник "серебряных" волонтеров Москвы пройдет на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Торжественное мероприятие "Серебряная зима: спасибо, волонтеры!" состоится в волонтерском штабе на выставке-форуме "Россия" 18 декабря. В ходе него отметят достижения московских волонтеров старшего возраста и подведут итоги года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в мероприятии поучаствуют свыше 200 человек. "Серебряными" волонтерами Москвы являются активные жители города старше 55 лет. Они принимают участие во всех направлениях добровольчества, делятся опытом, предлагают социальные инициативы.

На данный момент на сайте "Мосволонтера" зарегистрированы свыше 1,7 тысячи волонтеров в возрасте от 55 лет, уточнила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

По ее данным, более 500 из них присоединились к движению с начала 2023 года. Для многих из них волонтерство – неотъемлемая часть жизни. Они также привлекают к совместной помощи внуков, детей, друзей и соседей.

Добавляется, что на торжественной церемонии "серебряные" волонтеры представят свои лучшие проекты и достижения текущего года, поделятся планами на 2024 год. Будут продемонстрированы видеоролики о событиях, в которых принимали участие помощники.

Помимо этого, запланирована культурная программа, поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Желающих ждут на творческих мастер-классах по созданию новогодних поделок. Также будут организованы встречи со специалистами, которые дадут советы по поддержанию здоровья.

Мероприятие организуют ресурсный центр "Мосволонтер" и комитет общественных связей и молодежной политики Москвы. Принять участие можно бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.

Ранее церемония награждения победителей международной премии "Мы вместе" прошла на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Одним из лауреатов стала столичная акция "Москва помогает", которая получила диплом в номинации "Мы вместе – Россия".

Также сообщалось, что свыше 25 тысяч волонтеров подали около 800 индивидуальных и командных заявок на участие в конкурсе "Доброе сердце столицы". Мероприятие объединит начинающих и опытных волонтеров, даст им возможность познакомиться, рассказать о своих проектах и поделиться планами.

Экскурсию про волонтерскую деятельность организовали на выставке "Россия"