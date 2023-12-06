Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе"

Фото: пресс-служба КОСиМП

Церемония награждения победителей международной премии "Мы вместе" прошла на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Одним из лауреатов стала столичная акция "Москва помогает", которая получила диплом в номинации "Мы вместе – Россия". Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

"В этом году на премию "Мы вместе" было направлено почти 40 тысяч заявок со всей страны. Больше всего – от жителей столицы: 2,5 тысячи. Отмеченный жюри проект "Москва помогает" почти за два года объединил свыше 55 тысяч человек и 500 организаций. Поздравляю победителей", – сообщила Сергунина.

Акция "Москва помогает" начала работу в феврале 2022 года. За это время собрали более 3,6 миллиона товаров для жителей новых регионов РФ и приграничных территорий. Среди них – одежда, средства личной гигиены, продукты с длительным сроком хранения и многое другое.

Кроме того, для работы штабов сформировали волонтерский корпус, в котором приняли участие 14 тысяч человек, уточнила Сергунина.

Призерам и победителям выделят гранты на реализацию проектов, помогут в организации мероприятий и предоставят возможность стать лауреатами госнаграды РФ – знака отличия "За благодеяние".

Все инициативы опубликуют на федеральной онлайн-площадке "Добро.РФ". Организатором заявочного и регионального этапов премии "Мы вместе" в столице стал ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Ранее Владимир Путин вручил премию "Волонтер года" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Президент передал награду Наталье Аминевой, которая вместе с родными помогает военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации РФ на Украине.

В рамках своего выступления на форуме Путин также поблагодарил всех волонтеров, которые оказывают помощь военнослужащим и их семьям.

Путин посетил церемонию вручения премии "Волонтер года – 2023"