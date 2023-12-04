Путин вручил премию "Волонтер года" на выставке "Россия" на ВДНХ

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Владимир Путин вручил премию "Волонтер года" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Глава государства передал награду Наталье Аминевой, которая вместе с родными помогает военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации РФ на Украине.

Женщина, ее дети, муж и родители самостоятельно изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжут носки.

Кроме того, в 2017 году Аминева открыла детский волонтерский отряд "Юннаты из "Ростка", в котором на сегодняшний день состоят 40 ребят. Они уделяют большое внимание экологическому просвещению и деятельности по защите природы.

В рамках своего выступления на форуме Путин также обратился ко всем волонтерам, которые оказывают помощь военнослужащим и их семьям.

"Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию", – подчеркнул он.

Ранее в Донецке предложили создать аллею, посвященную волонтерам, в том числе погибшим при исполнении долга в зоне спецоперации. Инициативу поддержал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это будет правильным решением в память о погибших и в честь тех, кто сейчас помогает и поддерживает людей, а также отстаивает интересы России.

В свою очередь, глава отделения МГЕР в ДНР Сергей Добровольский отметил, что волонтеры в регионе часто выполняют работу в приближенных к боевым условиях.



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