В Москве пройдет первый форум волонтеров в сфере охраны здоровья

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Форум волонтеров в сфере охраны здоровья впервые пройдет в Москве. Мероприятие запланировано на 30 ноября и 1 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В форуме могут принять участие опытные волонтеры, сотрудники некоммерческих организаций, студенты медицинских вузов и колледжей, а также все, кто интересуется темой добровольчества в сфере здравоохранения.

На мероприятии поднимут такие темы, как ответственное отношение к своему и чужому здоровью, продвижение ценностей здорового образа жизни, а также профилактика социально значимых заболеваний.

Посетителям расскажут о важности санитарно-гигиенического просвещения москвичей, обучения навыкам оказания первой помощи, донорства крови и костного мозга.

Первый день, 30 ноября, начнется с донорской акции в городских клинических больницах департамента здравоохранения № 52 (Пехотная улица, дом 3, корпус 1) и № 1 имени Н. И. Пирогова (Ленинский проспект, дом 8, корпус 1). Сдать кровь для спасения пациентов смогут москвичи в возрасте старше 18 лет с 09:00 до 11:00.

Деловая часть форума в этот день будет посвящена вопросам обучения волонтеров и всех желающих оказанию первой помощи, а также знакомству с практиками волонтерской помощи в медицинских организациях.

1 декабря посвятят возможностям волонтерской деятельности в сфере охраны здоровья и помощи практическому здравоохранению. В городских волонтерских центрах "Доброе место" пройдут занятия по рукоделию для москвичей в возрасте старше 16 лет.

Также запланированы бесплатные экскурсии в музее Российского Красного Креста. Кроме того, в этот день можно будет посетить музей Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. На все мероприятия нужно зарегистрироваться.

В конце октября в Москве начался прием заявок на конкурс "Доброе сердце столицы". Проект является одним из ключевых для волонтерского сообщества города. В 2023 году мероприятие проведут в дистанционно формате для удобства москвичей, готовящихся к другим фестивалям и конкурсам.

Участие в конкурсе можно принять самостоятельно (с 14 лет) или в составе школьного отряда (с 6 лет). Все участники конкурса получат сертификаты. Победители получат статуэтки, дипломы и памятные подарки. Кроме того, для них организуют профессиональные тренинги эксперты программы наставничества.



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