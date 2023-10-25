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Дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное" начался в РФ. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Отмечается, что участники конкурса уже могут выполнить первые задания дистанционного этапа.

По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, задания в рамках конкурса направлены на объединение семей общими интересами и делами.

Ранее сообщалось, что больше 400 тысяч человек направили заявки для участия в конкурсе "Это у нас семейное".

Предложила подобное мероприятие семья Скатковых из Самары, чью идею в прошлом году поддержал Владимир Путин. Поэтому уже 1 сентября президент РФ объявил о запуске проекта.

Подать заявку на участие в конкурсе "Это у нас семейное" можно на сайте проекта до 4 ноября 2023 года. К участию допускаются семьи, среди которых есть представители не менее трех поколений. Команда, например, может состоять из ребенка от 6 до 17 лет, родителя, а также бабушки или дедушки.

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