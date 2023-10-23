Более 400 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Больше 400 тысяч человек направили заявки для участия в конкурсе "Это у нас семейное". Об этом написано на сайте платформы "Россия – страна возможностей".

Как сказано в сообщении, участвовать в конкурсе собираются более 70 тысяч семей по всей стране. Как утверждает замгендиректора платформы Оксана Ачкасова, в проекте зарегистрировались команды из 89 регионов РФ вместе с родственниками, проживающими более чем в 60 зарубежных государствах.

"Совсем скоро командам откроются первые 8 заданий дистанционного этапа. Они будут включать в себя задания по различным тематическим направлениям. Например, участникам будет предложено всей семьей исполнить песню или даже создать виртуальную летопись семьи", – рассказала Ачкасова.

При этом, по ее словам, задания будут нетрудные, но увлекательные для семьи и окружающих.

Стоит отметить, что регистрация на конкурс, в котором может поучаствовать команда из четырех и более родственников, продлится еще до 4 ноября. Кроме того, в наблюдательном совете приняли решение снизить возраст юных участников с 6 до 5 лет.

"Сам конкурс уже доказал свою востребованность и своевременность", – отметила замгендиректора платформы.

Предложила этот конкурс семья Скатковых из Самары, чью идею в прошлом году поддержал Владимир Путин. Поэтому уже 1 сентября президент РФ объявил о запуске проекта.

Ранее сообщалось, что на участие в конкурсе "Это у нас семейное" заявки подали 340 тысяч человек. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что, по мнению Путина, этот конкурс будем самым массовым из всех конкурсов президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Кириенко также рассказал, что участвующие в конкурсе "Это у нас семейное" смогут получить пять миллионов рублей, чтобы улучшить свои жилищные условия, отправиться в путешествие по уникальным местам России, а также получить возможность, чтобы об их семье узнала вся страна.

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