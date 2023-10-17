Заявки на конкурс "Это у нас семейное" подали 340 тысяч человек

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На участие в конкурсе "Это у нас семейное" заявки подали 340 тысяч человек. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает РИА Новости.

Во время заседания наблюдательного совета он рассказал, что, по мнению Путина, этот конкурс будем самым массовым из всех конкурсов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Так и получилось, отметил он.

Он добавил, что раньше "Лидеры России" считался массовым конкурсом, там количество заявок доходило до 220 тысяч.

Кириенко также рассказал, что участвующие в конкурсе "Это у нас семейное" смогут получить пять миллионов рублей, чтобы улучшить свои жилищные условия, отправиться в путешествие по уникальным местам России, а также получить возможность, чтобы об их семье узнала вся страна.

Гендиректор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров уточнил, что возрастная планка для участия в конкурсе снизилась. По его словам, теперь могут участвовать все, кому на момент испытаний будет пять лет. Раньше ограничение было в шесть лет.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023". Победителями стали свыше 150 человек.

Мэр уточнил, что участники создавали роботов, сайты, ремонтировали машины, соревновались в слесарном деле, сварочных технологиях, моделировании одежды и многом другом.

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