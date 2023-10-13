13 октября, 18:30Общество
Победителей IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" определили в Москве
Фото: пресс-служба РГО
Победителей IX международного фотоконкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" определили в Москве. В столичной галерее "Триумф" состоялась торжественная церемония награждения. Об этом сообщила пресс-служба РГО.
По словам президента организации Сергея Шойгу, фотоконкурс рассказывает о людях, истории России, культуре и традициях. Фотографы проводят скрупулезное исследование, составляют летопись современности, добавил он.
Победителями конкурса в этом году стали:
- Дмитрий Медянцев (номинация "Пейзаж");
- Саша Фонсека (номинация "Дикие животные");
- Кирилл Сергеев (номинация "Россия с высоты птичьего полета");
- Елена Гольдфарб (номинация "Магия стихии");
- Надежда Муравьева (номинация "Птицы");
- Оксана Мыльникова (номинация "Искусство дикой природы (арт-фото)");
- Андрей Сердюченко (номинация "Россия в лицах");
- Анатолий Плечистый (номинация "Макромир");
- Юлия Дудорова (номинация "Снято на смартфон");
- Александр Лобацеев (номинация "Живой архив"). Также фотограф получил приз зрительских симпатий.
Еще два победителя – Игорь Метельский (номинация "Снято на фотоловушку") и Елена Овсянкина (номинация "Заповедная Россия") – получили специальные призы от партнеров конкурса.
Победители в конкурсе "Самая красивая страна глазами детей":
- Сергей Тельнюк (номинация "Пейзаж");
- Геннадий Ермаков (номинация "Мир животных");
- Александр Казанцев (номинация "Мир с высоты птичьего полета");
- Игорь Наумов (номинация "Природные явления").
После торжественной церемонии гости пообщались с победителями фотоконкурса и узнали, как они создают призовые работы, а также спросили у членов жюри, по каким критериям они оценивали фотографии участников.
Прием работ на следующий, десятый международный фотоконкурс "Самая красивая страна" будет объявлен в конце этого года. А работы победителей девятого фотоконкурса можно посмотреть на улицах столицы, они также есть рядом с московской штаб-квартирой РГО.
Ранее в Москве определили победителей архитектурного конкурса ВДНХ "Золотой колос". Призовые места заняли команды из Казани, Томска, а также участник из Москвы. Им вручили денежные премии, свидетельства и памятные статуэтки.
Победителей фотоконкурса "Самая красивая страна" наградили в столице
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