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13 октября, 18:30

Общество

Победителей IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" определили в Москве

Фото: пресс-служба РГО

Победителей IX международного фотоконкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" определили в Москве. В столичной галерее "Триумф" состоялась торжественная церемония награждения. Об этом сообщила пресс-служба РГО.

По словам президента организации Сергея Шойгу, фотоконкурс рассказывает о людях, истории России, культуре и традициях. Фотографы проводят скрупулезное исследование, составляют летопись современности, добавил он.

Победителями конкурса в этом году стали:

  • Дмитрий Медянцев (номинация "Пейзаж");
  • Саша Фонсека (номинация "Дикие животные");
  • Кирилл Сергеев (номинация "Россия с высоты птичьего полета");
  • Елена Гольдфарб (номинация "Магия стихии");
  • Надежда Муравьева (номинация "Птицы");
  • Оксана Мыльникова (номинация "Искусство дикой природы (арт-фото)");
  • Андрей Сердюченко (номинация "Россия в лицах");
  • Анатолий Плечистый (номинация "Макромир");
  • Юлия Дудорова (номинация "Снято на смартфон");
  • Александр Лобацеев (номинация "Живой архив"). Также фотограф получил приз зрительских симпатий.

Еще два победителя – Игорь Метельский (номинация "Снято на фотоловушку") и Елена Овсянкина (номинация "Заповедная Россия") – получили специальные призы от партнеров конкурса.

Победители в конкурсе "Самая красивая страна глазами детей":

  • Сергей Тельнюк (номинация "Пейзаж");
  • Геннадий Ермаков (номинация "Мир животных");
  • Александр Казанцев (номинация "Мир с высоты птичьего полета");
  • Игорь Наумов (номинация "Природные явления").

После торжественной церемонии гости пообщались с победителями фотоконкурса и узнали, как они создают призовые работы, а также спросили у членов жюри, по каким критериям они оценивали фотографии участников.

Прием работ на следующий, десятый международный фотоконкурс "Самая красивая страна" будет объявлен в конце этого года. А работы победителей девятого фотоконкурса можно посмотреть на улицах столицы, они также есть рядом с московской штаб-квартирой РГО.

Ранее в Москве определили победителей архитектурного конкурса ВДНХ "Золотой колос". Призовые места заняли команды из Казани, Томска, а также участник из Москвы. Им вручили денежные премии, свидетельства и памятные статуэтки.

Победителей фотоконкурса "Самая красивая страна" наградили в столице

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