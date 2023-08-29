Победителей кадровых конкурсов "Лидеры возрождения" определили в Москве

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Финал кадровых конкурсов "Лидеры возрождения", которые проводились в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, завершился в Москве. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу проекта.

Отмечается, что победителями конкурсов стали 104 человека. Из них 55 – из ДНР, 29 – из ЛНР, 12 – из Запорожской области, 8 – из Херсонской области. Во время завершающего этапа соревнования конкурсанты участвовали в командообразующих активностях, социальных акциях и оценочных испытаниях.

Как уточнили в сообщении, финалистов присоединили к акции "Мы вместе". В ходе нее они делали инвентарь для бойцов, участвующих в спецоперации. Все изготовленные предметы отправят на фронт.

Всего в конкурсе приняли участие более 10 тысяч управленцев, в финал прошли около 600 человек, делился ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Уточняется, что в церемонии закрытия приняли участие официальные лица новых российских регионов. Среди них – врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Также в финале выступил Кириенко. Он подчеркнул, что главной способностью управленцев является умение работать в команде.

"Какими бы талантливыми вы не были, ничего нельзя сделать в одиночку. Рядом с вами в этом зале сейчас еще 299 очень талантливых, ярких и сильных людей", – заявил политик.

По его мнению, если конкурсанты и дальше будут одной командой, то силы каждого вырастут. В свою очередь, Пушилин призвал их включаться в работу по возрождению региона. Пасечник сказал о важности в перспективе синергии управленцев всех четырех новых регионов, отметив, что за время конкурса образовалось сообщество перспективных управленцев.

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