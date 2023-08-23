В столице завершился прием заявок на конкурс "Культурный код. Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прием заявок на конкурс "Культурный код. Москва" завершен: всего их поступило 212, при этом некоторые участники загрузили сразу несколько видеороликов. Теперь экспертному совету и жюри предстоит определить победителей в каждой из пяти номинаций.

Самой популярной оказалась номинация "Моя Москва" с 81 заявкой. Были среди них и довольно оригинальные. Например, героем одного из клипов выступила собака породы шпиц: камера запечатлела ее прогулку по столице, включая Красную площадь и Воробьевы горы.

В номинацию "Ритмы столицы" было подано 46 заявок. Здесь особенную активность проявили школьники, а жанры были самыми разнообразными. 13-летний ученик одной из школ нарисовал мультфильм, в котором главный герой разбивает телефон и выясняет, что без него даже лучше: остается больше времени для прогулок по родному городу. Заканчивается он моралью: "Живите в реальном мире".

В номинациях "Бег времени" и "Город для жизни" примерно поровну участников, причем именно они оказались наиболее привлекательными для категории "Взрослые. Исследователи" – это представители профессиональных сообществ, чья деятельность связана с изучением и сохранением городского пространства (урбанисты, историки, социологи, архитекторы, культурологи и другие). Поэтому работы здесь вполне серьезные: обзор конструктивного устройства станции метро "Маяковская", исследование, посвященное подземным сооружениям столицы, история доходного дома в одном из переулков в центре Москвы и многие другие.

"С учетом того, что москвичам был предложен совершенно новый формат конкурса и к тому же он проводился впервые, столь внушительное количество полученных заявок мы расцениваем как очень хороший результат. При этом многие работы находятся на высоком художественном уровне и явно вызовут отклик у зрителей и, вполне возможно, у членов жюри", – считает генеральный директор Московского урбанистического форума Павел Гончаров.

Следующий этап конкурса – работа Экспертного совета по формированию шорт-листов в каждой номинации. Затем к выбору победителей приступит жюри, в которое вошли государственные и общественные деятели, архитекторы, историки, культурологи, режиссеры, журналисты и другие. Возглавляет его актер театра и кино, режиссер, народный артист Российской Федерации Владимир Машков, который также выступает в роли амбассадора мероприятия.

Ранее стало известно, что 25 августа на Московском урбанистическом форуме на площадке в "Зарядье" выступят диджей Puffy Puff и группа Cream Soda.