День российского кино пройдет 26–27 августа на ВДНХ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Посвященные Дню российского кино и акции "Ночь кино" мероприятия пройдут на ВДНХ 26 и 27 августа. Для посещения необходима регистрация, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров назвал этот праздник особенным для выставочного комплекса. В рамках мероприятия для гостей организуют экскурсии, кинопоказы и встречи с артистами, которые помогут познакомиться с историей отечественного кинопроизводства.

"ВДНХ – одна из главных кинематографических локаций Москвы. Здесь снимались фильмы "Свинарка и пастух", "Светлый путь", "Подкидыш" и другие культовые картины. А легендарный монумент Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", венчающий одноименный павильон, является эмблемой киностудии "Мосфильм", – поделился Шогуров.

Он добавил, что по пятницам, субботам и воскресеньям в летнем кинотеатре-лектории посетители ВДНХ могут бесплатно посмотреть лучшие российские и зарубежные фильмы.

Так, 26 августа в Музее кино пройдет "Большое кинопутешествие" – праздничный фотоквест, к которому смогут присоединиться все желающие. Для участия следует погулять по ВДНХ в поисках трех самых кинематографичных локаций. После этого нужно сделать пост с отметкой музея и тремя фото на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Задания опубликуют в 08:00 26 августа на страницах Музея кино в социальных сетях.

Во время этого квеста одну из остановок нужно будет сделать в самом Музее кино. Там состоятся тематические экскурсии. В 12:00 пройдет путешествие "Секреты киномеханика", в 15:00 – "Лабиринт истории", в 18:00 – "Кабинет Сергея Эйзенштейна".

Для желающих понять, как устроен современный прокат фильмов, пройдет программа кинокомпании "Наше кино". В 13:00 посетителям представят новинку "Баба Яга спасает мир" в кинозале имени Александра Ханжонкова. После там пройдет паблик-ток со съемочной группой на тему "Возрождение жанра киносказки. Почему новое семейное кино стало драйвером современного кинопроката?". В качестве спикеров выступят генеральный продюсер Армен Ананикян и режиссер картины Карен Захаров.

Насладиться подборкой фильмов 40–50-х годов прошлого века под названием "Великие путешественники в советском кино" можно будет в кинозале имени Андрея Тарковского с 14:00 до 20:40. Киновед Станислав Луговой покажет такие картины, как "Миклухо-Маклай", "Пржевальский" и "Хождение за три моря". Зарегистрироваться на показы можно на сайте Музея кино.

Для семей тоже найдется развлечение – с 12:00 до 20:20 в секции "Библиотека киноискусства" пройдет марафон кинопоказов "Большое кинопутешествие". Вместе с героями "Союзмультфильма" посетители отправятся в путешествие в тридевятое царство, послушают музыку в исполнении бременских музыкантов и покатаются на таинственном летучем корабле.

Кроме того, 26 августа в 17:00 в павильоне № 26 организуют показ фильма "Через тернии к звездам" – советского широкоформатного научно-фантастического фильма 1980 года.

Ранее сообщалось, что в саду "Эрмитаж" 26 августа пройдет этнокультурный фестиваль "Самоварфест". Гости с 11:00 до 20:00 смогут посетить концерты, мероприятия для молодежи, игры, танцы и конкурсы для детей и многое другое.